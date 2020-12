Usa: sondaggio, sei su 10 approvano Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei votanti su dieci approvano il lavoro che Joe Biden sta facendo come presidente eletto, secondo un nuovo sondaggio di Hill-HarrisX. Il sessanta per cento degli elettori registrati nel sondaggio del 10-14 dicembre ha dichiarato di approvare il lavoro di Biden come presidente eletto. Il 40 per cento degli intervistati disapprova. Il sondaggio ha rilevato che Biden sta raccogliendo la maggioranza dei consensi tra la popolazione, tranne che tra gli elettori repubblicani, gli elettori di 65 anni e più e gli intervistati che vivono in zone rurali. Il 62 per cento degli uomini approva Biden come presidente eletto, mentre il 58 per cento delle donne ha detto lo stesso. (Nys)