Brasile: Cepal, nel 2020 economia in calo del 5,3 per cento del pil (2)

- Fonte di preoccupazione in relazione al Brasile è per la Cepal anche la crescita del debito pubblico. La decisione del governo di approvare un piano generalizzato di sostegno al reddito per i cittadini colpiti dalla pandemia ha fatto si che circa 67 milioni di brasiliani ricevessero un bonus da 600 real (90 euro) mensili per 5 mesi e di 300 real (45 euro) per ulteriori 4, fino alla fine dell'anno. Il bonus ha avuto un costo di 280 miliardi di real (45 miliardi di euro), pari a circa il 3,9 per cento del Pil. Con queste spese reali aggiuntive e a causa delle perdite reali nel gettito fiscale (-11,5 per cento nei primi 10 mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) i conti del governo federale registrano il loro maggiore disavanzo e il maggiore aumento il tuo livello di indebitamento. Complessivamente il debito pubblico lordo ha raggiunto la cifra di 1.300 miliardi di real (209 miiliardi di euro) pari al 90,7 per cento del Pil, in crescita del 14 per cento rispetto allo scorso anno.(segue) (Brb)