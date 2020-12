Usa: Biden potrebbe farsi vaccinare già la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, sta pianificando di farsi vaccinare contro il Covid-19 davanti le telecamere "già dalla prossima settimana", secondo il sito di approfondimento politico "The Hill". Il ritardo dell'iniezione pubblica è stato dovuto alla logistica, piuttosto che all'esitazione del democratico, secondo fonti del suo staff. "Non voglio saltare la coda, ma voglio dimostrare alla gente che è sicuro da prendere", ha detto Biden. "Quando lo farò, lo farò pubblicamente, in modo che tutti voi possiate essere testimoni del mio successo".(Nys)