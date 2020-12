Usa: Fed, gli acquisti di titoli continueranno ma per ora non aumentano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come previsto, la Fed statunitense ha lasciato invariato, e sul minimo storico, il livello dei tassi tra 0 e 0,25 per cento (in questo caso il tasso con cui le banche si scambiano tra loro le riserve depositate presso la Fed che, a cascata, influenza l’interesse di tutti i tipi di prestiti). Il programma di acquisto titoli verrà invece portato avanti su valori attuali (120 miliardi di dollari al mese) fino a quando non ci saranno “sostanziali” progressi sul fronte dell’occupazione e dell’inflazione. La pandemia crea “considerevoli rischi” nel medio termine, afferma nella sua ultima riunione del 2020 la banca centrale statunitense, assicurando che manterrà una politica monetaria accomodante fino al raggiungimento dei suoi obiettivi. La Fed ha rivisto in meglio le stime di crescita per l’economia americana nel 2021, quando il Pil è atteso crescere del 4,2 per cento a fronte del 3,2 per cento inizialmente stimato. Il 2020 si chiuderà con un pil in calo del 2,4 per cento. Il tasso di disoccupazione negli Usa si attesterà al 6,7 per cento nel 2020 per poi calare al 5 per cento nel 2021 e al 4,2 per cnto nel 2022. (Nys)