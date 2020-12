Usa: fonti stampa, Biden potrebbe nominare un repubblicano al Commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden sta considerando l'idea di nominare una personalità del Partito repubblicano per il ruolo di segretario al Commercio, come un modo per segnalare all'elettorato repubblicano che capisce le loro preoccupazioni e ha intenzione di affrontarle. Lo riporta il sito "Axios", secondo cui il team di Biden sta discutendo i vantaggi politici di una scelta trasversale, anche se è ancora molto probabile che il presidente eletto si stabilisca su un gabinetto completamente democratico. (Nys)