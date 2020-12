Usa: Biden nominerà Brenda Mallory al Consiglio per la Qualità Ambientale della Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden nominerà Brenda Mallory, un avvocato ambientalista, alla guida del Consiglio per la Qualità Ambientale della Casa Bianca, secondo il sito "Politico". L'agenzia valuterà gli effetti delle politiche del governo federale Usa sull'ambiente. Il posto confermato dal Senato segnerà il ritorno in ufficio di Mallory, che vi ha lavorato come consulente generale durante l'amministrazione Obama. Attualmente Mallory è a capo della pratica normativa del Southern Environmental Law Center. La scelta soddisfa anche i desideri degli attivisti ambientali e dei legislatori, come il leader della minoranza Dem in del Senato Chuck Schumer, di affidare il ruolo a una persona che studia da anni le questioni ambientali che colpiscono in modo disparato le comunità povere e le comunità di colore.(Nys)