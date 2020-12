Difesa: Esercito, presentato il progetto "Caserme Verdi" in Puglia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Capo di Sme ha menzionato, tra i tanti, l'esempio di Camp Derby (vicino Pisa), struttura destinata a ospitare i reparti speciali dell'esercito (in particolare il nono Reggimento d'assalto "Col Moschin"), dove sono già state installate tutte le principali componenti logistiche e ricreative (dalle palestre agli asili). Un altro esempio recente si inquadra nella regione siciliana, a Palermo, dove è stata costruita "Città Esercito", comprendente impianti sportivi e strutture di fisioterapia destinati alla collettività e costruiti in sinergia con il comune e con l'Università di Palermo. Parlando, nello specifico, della regione Puglia, il generale Farina ha detto che "l'esercito, polo di tecnologia ed innovazione, anche qui avvierà un processo di trasformazione e di digitalizzazione delle strutture presenti nelle principali sedi di Foggia, Bari e Lecce. La realizzazione di queste opere non sarà merito del capo di stato maggiore dell'esercito o dei capi progettisti, ma dovrà essere il frutto di un lavoro di squadra tra la forza armata, gli enti locali, le Università e tutti coloro che possono contribuire sia con le idee che con strumenti finanziari". (segue) (Com)