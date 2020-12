Usa: crisi a due facce, bene le big di Wall Street ma 8 milioni di poveri in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro generale: 45 delle 50 maggiori società statunitensi quotate a Wall Street hanno registrato profitti a partire da marzo, mentre quasi otto milioni di statunitensi sono caduti in povertà da giugno, riferisce il "Washington Post". Secondo un'analisi del quotidiano, "almeno 27 delle 50 maggiori aziende hanno effettuato licenziamenti quest'anno, eliminando nel complesso più di 100 mila posti di lavoro". "L'aumento della povertà di quest'anno... è il più grande salto in un solo anno da quando il governo ha iniziato a monitorare la povertà 60 anni fa. È quasi il doppio dell'aumento più grande, avvenuto nel 1979-1980 durante la crisi petrolifera", riferisce il "Washington Post". La fiducia degli amministratori delegati nel terzo trimestre era del 48 per cento più alta rispetto all'inizio del 2019. La fiducia dei consumatori è stata inferiore del 16% rispetto al gennaio 2019. La scadenza dei sussidi di disoccupazione rafforzati ha avuto un ruolo importante nel picco di povertà, hanno dichiarato gli economisti al Post. (Nys)