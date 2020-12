Legge Bilancio: M5s, Pd ha già votato proroga superbonus al 2024, non ricorda? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sut e Terzoni proseguono: "Ora Delrio conferma che il lavoro svolto ha portato ad una ulteriore mediazione al ribasso con il ministro Gualtieri al 2022, ma se davvero anche il Partito democratico e le altre forze di maggioranza vogliono la proroga fino a fine 2023, sediamoci attorno a un tavolo per individuare le modalità operative con il ministro Gualtieri, il premier Conte e il ministro Patuanelli, quest'ultimo l'unico ad aver ribadito fin dall'inizio la necessità della proroga almeno al 2023. Decidiamo come ci si arriva, ma facciamolo subito - concludono i due deputati del M5s-, così da arrivare a una risposta definitiva in legge di Bilancio per dare certezza a questa misura indispensabile per la ripartenza del Paese". (Com)