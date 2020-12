Germania-Ue: Weidmann (Bundesbank) critica le ultime decisioni della Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha criticato le misure di politica monetaria per far fronte alla crisi del coronavirus adottate dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) il 10 dicembre scorso. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, Weidmann ha affermato che è “certo” come “ultimamente” vi fosse “bisogno di un intervento di politica monetaria” da parte della Bce. Tuttavia, ha evidenziato il presidente della Bundesbank, la quota di titoli di Stato dei paesi membri dell'Eurozona detenuta dalla Bce “non dovrebbe diventare troppo grande. Altrimenti, vi è il rischio che la politica monetaria acquisisca “un'influenza troppo dominante sul mercato e livelli le differenze nei premi di rischio dei titoli di Stato”. Come avvertito da Weidmann, “in questo modo si indebolisce ulteriormente la disciplina di mercato”. Inoltre, secondo il presidente della Bundesbank, “si deve stare attenti che le misure di politica monetaria di emergenza non diventino permanenti: devono essere ridimensionate dopo la crisi”. Tuttavia, ha infine osservato Weidmann, “per le banche centrali potrebbe diventare sempre più difficile invertire il loro orientamento espansivo in tempo utile, perché non tutti gradirebbero assi di interesse più elevati". Il 10 dicembre, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso, tra l'altro, di aumentare da 1.350 a 1.850 miliardi di euro la dotazione del Programma per l'acquisto di titoli di Stato in caso di pandemia (Pepp). Inoltre, la scadenza dell'iniziativa è stata prorogata da giugno 2021 ad almeno la fine di marzo 2022 (Geb)