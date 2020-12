Argentina: Cepal, nel 2020 economia in calo del 10,5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutta l'America latina e i Caraibi , la Cepal pronostica una contrazione del 7,7 per cento nel 2020, la più grande degli ultimi 12 anni. Di fatto, il rapporto conferma che la regione è quella che ha subito i contraccolpi economici peggiori dalla crisi del nuovo coronavirus. In particolare, l'economia dell'America del Sud subirà una contrazione del 7,3 per cento quest'anno e registrerà una crescita del 3,7 per cento nel 2021; la regione dell'America centrale vedrà quest'anno una contrazione del 6,5 per cento e una crescita del 3,8 per cento il prossimo anno; la regione dei Caraibi vedrà una contrazione del 7,9 per cento nel 2020 e una crescita del 4,2 per cento nel 2021. Nonostante la stima regionale per l'anno in corso sia stata rivista al rialzo, rispetto al 9,1 per cento previsto in precedenza, la crescita stimata per il 2021 - il 3,7 per cento - secondo la Cepal non sarà sufficiente per recuperare il livello di attività economica pre pandemia. Secondo l'organismo questo recupero non si avrà che nel 2024.Il pronostico Cepal è sensibilmente più ottimistico di quello dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che ha stimato per l'Argentina un calo del pil del 12,9 per cento nel 2020. In questo caso si tratta della maggior recessione pronosticata tra i 46 paesi analizzati dall'organismo che racchiude i paesi sviluppati nel suo "Economic Outlook" annuale. Secondo l'Ocse"l'accentuazione degli squilibri macroeconomici e le prolungate misure di contenimento della pandemia stanno pesando sulla domanda interna e limitando il ritmo della ripresa, nonostante la riuscita della ristrutturazione del debito pubblico con creditori privati". L'organismo multilaterale con sede a Parigi ritiene d'altra parte che "il finanziamento dell'elevato deficit fiscale argentino aumenta la pressione sull'inflazione e il divario tra il tasso di cambio ufficiale e quello parallelo" rendendo più difficile la correzione degli squilibri macroeconomici. "La graduale revoca delle misure di contenimento consentirà una leggera ripresa dei consumi privati, ma gli investimenti rimarranno deboli fino a quando gli squilibri non saranno risolti", ritiene quindi l'Ocse. Per quanto riguarda le prospettive per l'anno seguente il pronostico è di un +3,7 per cento per il 2021, e di un +4,6 per cento nel 2022. (segue) (Abu)