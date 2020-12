Legge Bilancio: Benamati, su superbonus lavoro intenso del Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro che si sta svolgendo sul superbonus del 110 per cento si muove su due linee. Da un lato introdurre una proroga della misura, che nella versione originale della legge di Bilancio licenziata dal Consiglio dei ministri non era presente, dall'altra migliorare alcune specificazioni tecniche e giuridiche che rendano più fruibile la norma. Lo afferma il capogruppo del Partito democratico in commissione Attività produttive di Montecitorio, Gianluca Benamati. "In questo - continua il parlamentare in una nota - la maggioranza ed in special modo il gruppo del Partito democratico delle commissioni Attività produttive, Finanze e Ambiente e Territorio, ha svolto un lavoro intenso per trovare un punto equilibrato di miglioramento di quanto originariamente previsto dalla legge di Bilancio. Certamente - osserva l'esponente democratico - il tema concreto del futuro di questa misura così importante, anche nell'ottica delle risorse del Recovery fund, non può farci dimenticare il grande e positivo lavoro che sta svolgendo il Parlamento. Noi auspichiamo arrivi la positiva conclusione". (Com)