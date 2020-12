Coronavirus: Usa, 305.268 morti su 16.782.029 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 305.268 morti su 16.782.029 contagiati, secondo il conteggio effettuato dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnbc". Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, è stato posto in isolamento dopo essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Lo ha affermato il dipartimento di Stato in una nota, secondo cui Pompeo è comunque risultato negativo al tampone ma è stato ugualmente messo in isolamento fiduciario dal suo entourage medico, secondo quanto previsto dalle linee guida dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Nel mondo si contano più di 1,6 milioni di morti su oltre 3 milioni di contagiati. (Nys)