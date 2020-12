Germania: governo approva seconda legge su sicurezza servizi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha approvato oggi il progetto per la seconda legge per aumentare la sicurezza dei servizi della tecnologia dell'informazione. È quanto riferisce i quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Il provvedimento permetterà all'azienda per le telecomunicazioni cinese Huawei di partecipare allo sviluppo della rete 5G in Germania. Tuttavia, l'azienda dovrà agire in conformità a regole estremamente severe in materia di sicurezza. Passa dunque la linea della cancelliera Angela Merkel, da sempre contraria a escludere a priori Huawei dal 5G tedesco, nonostante le ripetute richieste degli Stati Uniti in tal senso. Gli Usa accusano, infatti, il gruppo di spionaggio a favore del governo cinese e hanno chiesto ai propri alleati di vietarne la partecipazione alle rispettive reti 5G. Ora, con la proposta di legge sulla sicurezza informatica, il governo tedesco intende garantire una maggiore protezione delle infrastrutture critiche. A tal fine, viene introdotto un sistema a doppio controllo. Ciò consente all'Ufficio federale per la sicurezza delle informazioni (Bsi) di verificare la rilevanza per la sicurezza di determinati componenti a livello tecnico. Se vi indicazioni di un rischio per la sicurezza dello Stato, può essere effettuata una valutazione politica dell'affidabilità del produttore. (segue) (Geb)