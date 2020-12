Paraguay: governo emette allerta epidemiologica preventiva contro la dengue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Paraguay ha dichiarato lo stato di allerta epidemiologico preventivo a fronte di un aumento dei casi di infezione da virus del dengue nel paese e in previsione di fattori climatici favorevoli alla diffusione della zanzara che lo trasmette. Lo ha annunciato il ministero della Salute del paese guaranì sottolineando che solo nelle ultime quattro settimane sono stati rilevati 813 contagi in tutto il paese. Le autorità hanno allertato sul fatto che l'inizio della stagione delle piogge nel paese è sfociato "in un alto indice di infestazione della larva della Aedes Aegypti", insetto che trasmette non solo la dengue, ma anche zika e chikungunya, altri due virus endemici con caratteristiche simili. Il governo teme inoltre che a causa del contesto della pandemia della Covid-19 e della diminuzione delle visite mediche nei centri ospedalieri la diffusione del dengue sia attualmente sottostimata. (segue) (Abu)