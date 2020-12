Paraguay: governo emette allerta epidemiologica preventiva contro la dengue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio dell'anno, lo stesso presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, aveva contratto il virus. Al capo di Stato era stata diagnosticata la presenza del ceppo Den-4 del virus trasmesso dalla zanzara "Aedes aegypti". Il presidente aveva attraversato ad ogni modo la malattia in buono stato di salute e senza sintomi particolari. Abdo era stato sottoposto ad analisi cliniche dopo aver sofferto un quadro di "forte emicrania e di malessere generale". Secondo cifre ufficiale del governo del Paraguay il numero di vittime totali dell'epidemia di dengue iniziata a fine 2019 e conclusa nel mese di marzo era stato di 54. In questo contesto il governo ha attivato una campagna presso tutta la cittadinanza per la prevenzione della diffusione della zanzara Aedes attraverso l'eliminazione di tutte le possibili fonti di riproduzione in contesto domestico, come le acque stagnanti in giardini, patii e terrazze. (segue) (Abu)