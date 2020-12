Imprese: Di Stefano incontra segretario di Stato portoghese all’internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Manlio Di Stefano ha incontrato oggi pomeriggio il suo omologo portoghese, il segretario di Stato all’internazionalizzazione Eurico Brilhante Dias. “I nostri rapporti commerciali sono molto positivi e vedono l’Italia quarto Partner commerciale del Portogallo. Possiamo però ancora migliorare in molti settori”, ha dichiarato Di Stefano. Il colloquio, riferisce una nota della Farnesina, ha rappresentato un’occasione preziosa per un’analisi congiunta dello stato dei rapporti economici bilaterali, nonché per un confronto a tutto campo sui temi dell’internazionalizzazione dei rispettivi sistemi produttivi, anche in relazione alle potenzialità offerte da possibili collaborazioni in Paesi terzi. Sono stati approfonditi in particolare i meccanismi per alimentare il flusso dei rispettivi investimenti, nonché quelli per moltiplicare l’indotto generato dal turismo. Specifica attenzione è stata riposta nella valutazione dei ritorni che possono generare collaborazioni a livello europeo sui temi dei Progetti Europei di interesse comune (Ipcei) idrogeno e batterie, nonché in generale sulle prospettive delle energie rinnovabili. (segue) (Com)