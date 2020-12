Difesa: Esercito, presentato il progetto "Caserme Verdi" in Puglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In collegamento da Lecce hanno partecipato il sindaco del capoluogo salentino, Carlo Salvemini, intervenuto in collegamento dalla propria sede, e il magnifico rettore dell'Università del Salento, Fabio Pollice, ospite per l'occasione del comandante della Scuola di cavalleria, generale di Brigata Claudio Dei. Da Foggia, dalla caserma Sernia-Pedone, hanno preso parte alla conferenza il comandante del 21mo reggimento artiglieria "Trieste", colonnello Andrea Gallieni, e il sindaco di Foggia, Franco Landella. Nel suo intervento il generale Farina ha ricordato che il progetto "Caserme Verdi" è nato circa due anni fa e rientra nelle priorità della forza armata, in quanto lo sviluppo dell'area infrastrutturale dell'esercito contribuisce, oltre che al benessere del personale, anche all'operatività stessa dei reparti militari. "Lo stato delle nostre infrastrutture non era, e non è ancora, adeguato a quelli che sono gli standard moderni. Alcune caserme sono state costruite un secolo fa, mentre quasi tutte hanno più di cinquant'anni. Per questo motivo abbiamo voluto avviare, iniziando da 28 basi dislocate in tutta Italia, il progetto Caserme Verdi con il quale ci siamo posti l'obiettivo di ammodernare le nostre infrastrutture, renderle più rispettose dell'ambiente ed efficaci dal punto di vista energetico, fare in modo che possano ospitare sia i soldati che le loro famiglie, costruire nelle adiacenze impianti sportivi e strutture ricreative e sanitarie, fruibili anche da parte della cittadinanza". (segue) (Com)