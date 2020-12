Difesa: Esercito, presentato il progetto "Caserme Verdi" in Puglia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emiliano nel suo messaggio di saluto ha evidenziato il fortissimo legame tra esercito e istituzioni regionali, ricordando di aver toccato con mano il lavoro svolto dai militari, in Italia, impegnati nell'operazione "Strade Sicure" per il controllo del territorio e, di recente, nell'operazione "Igea" per il contrasto alla Pandemia Covid 19, nonché nei vari teatri operativi dove, personalmente, si è recato. "Il progetto "Caserme Verdi" rafforza l'interazione tra l'esercito italiano, le istituzioni e la società civile, in un gioco di squadra che dà forza e speranza al nostro popolo". "Quello presentato è un progetto ambizioso e lungimirante, che parte dalla riconversione funzionale di 28 grandi complessi di edilizia militare, risalenti in media alla metà del secolo scorso, per proiettarli nel futuro partendo da alcuni principi chiave di efficienza e sostenibilità e dal dato fondamentale di una necessaria apertura di questi immensi spazi agli usi civili", ha dichiarato il sindaco di Bari e presidente dell'Anci evidenziando come il programma rappresenti un atto dovuto agli uomini e alle donne dell'esercito italiano che meritano luoghi di lavori sicuri, salubri e adeguati ai nuovi obiettivi della politica nazionale. In Puglia il progetto coinvolgerà le caserme "Briscese" di Bari, "Sernia Pedone" di Foggia e le caserme "Nacci" e "Floriani" di Lecce. (Com)