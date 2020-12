© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’avvio delle vaccinazioni "sarebbe bello avere un’unica data", se non di tutti, "di buona parte dei Paesi europei, una sorta di 'Vaccine day'. Io spero lo si possa fare già ai primi di gennaio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la registrazione del programma "Accordi e disaccordi", in onda questa sera alle 21.25 sul Nove. (Rin)