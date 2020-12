Scuola: Azzolina incontra ambasciatore Repubblica di Germania in Italia Elbling

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha incontrato oggi, in videoconferenza, su sua richiesta, l'ambasciatore della Repubblica di Germania in Italia, Viktor Elbling. Lo rende noto il dicastero. L'incontro è stato caratterizzato da un cordiale scambio di vedute in merito alla situazione che le scuole dei rispettivi Paesi stanno affrontando a causa dell'emergenza sanitaria. Si è inoltre discusso della possibilità di rafforzare la reciproca collaborazione nei campi dell'istruzione e formazione professionale e dell'istruzione linguistica. La collaborazione con la Germania in materia di istruzione - spiega la nota - si fonda sull'Accordo intergovernativo di cooperazione culturale tra i due Paesi e le successive intese bilaterali nonché sulla cooperazione multilaterale fra Stati membri dell'Unione europea. (Com)