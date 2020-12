Regeni: Trancassini (Fd'I), da Di Maio solo annunci roboanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione d'inchiesta per la morte di Giulio Regeni, sottolinea che "prima di chiedere l'intervento delle istituzioni europee, Di Maio dovrebbe preoccuparsi di cosa lui stesso ha fatto e sta facendo per la ricerca della verità sulla morte di Giulio Regeni". Il parlamentare aggiunge in una nota: "L'annuncio di oggi di voler coinvolgere l'Ue perché faccia pressione sull'Egitto conferma la sua incapacità nella guida di un ministero tanto delicato. Appena Di Maio la smetterà di fare annunci roboanti a favore di telecamera, proclami ad oggi tutti caduti nel vuoto, lo attendiamo in Aula perché riferisca sulle azioni - conclude l'esponente di Fd'I - che la Farnesina intende mettere in atto per perseguire tutti i colpevoli di questo efferato omicidio e dare meritata giustizia a Giulio e alla sua famiglia".(Com)