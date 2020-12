Università: la Iulm inaugura il 52esimo anno accademico con il discorso di Pericle agli ateniesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 64 anni, 7 mesi e 6 giorni. È questo l'equivalente delle ore di lezione svolte in remoto dall'Università Iulm di Milano tra agosto e dicembre 2020. Lo ha detto il rettore, il professor Gianni Canova, nel corso dell'inaugurazione del 52esimo anno accademico dell'ateneo milanese. 565.910 ore, che in questi ultimi mesi non hanno mai interrotto il flusso di comunicazione tra docenti e studenti. E ancora: 113.453 messaggi scambiati via chat e 37.188 meeting tra lezioni e gruppi di lavoro. L'ateneo della Comunicazione non ha mai rallentato la sua missione e la risposta della Iulm all'emergenza sanitaria è stata aver fatto sostenere a distanza 47.640 prove d'esame e aver laureato 1.252 studenti triennali e 491 magistrali. Oggi nell'Auditorium vuoto, senza pubblico – con gli studenti, le loro famiglie e i docenti connessi in diretta streaming – si è celebrata l'apertura del 52° anno accademico (2020/21). Nella sua relazione, il rettore, professor Gianni Canova, ha raccontato le nuove proposte dell'offerta formativa di Iulm, i progetti in corso di realizzazione nel 2021, ma anche la prossima inaugurazione della sede di Roma. "Nello scenario tragico di una pandemia che non dà cenni di resa – ha detto il rettore Canova – di fronte a questo Auditorium malinconicamente vuoto, ci è sembrato e mi è sembrato che ascoltare di nuovo – anche in una cerimonia come questa – le voci di politici, magistrati, economisti, scienziati, voci autorevoli, ma che rimbalzano ogni sera da una tv all'altra, nell'infinito chiacchiericcio mediatico che finisce per generare spesso misinformazione e infodemia, potesse rischiare di essere poco proficuo, un po' ridondante, forse poco illuminante. Abbiamo deciso di tornare laggiù da dove tutti veniamo e di riascoltare i brani delle nostre fondamenta culturali, per cercare in loro quella direzione di marcia che troppo spesso sembriamo avere smarrito". (segue) (Rem)