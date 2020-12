Università: la Iulm inaugura il 52esimo anno accademico con il discorso di Pericle agli ateniesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così Canova ha spiegato la scelta, di far aprire l'anno accademico ai grandi classici dell'antichità, greci e latini. Per la prima volta all'apertura di un anno accademico sono intervenuti gli attori Stefania Rocca e Antonio Albanese, in presenza sul palco dell'Auditorium, e Giuseppe Battiston, in collegamento da Gorizia, impegnato in questi giorni sul set di un film. Le loro voci sono state prestate al Pericle di Tucidide, a Seneca, all'Adriano della Yourcenar e a Konstantinos Kavafis. Tracciando un bilancio dell'ateneo, Canova ha ricordato che l'Università Iulm ha la più alta presenza di donne tra i docenti di tutti gli atenei di Milano, "in Iulm un docente su due è una donna, senza che sia stato necessario imporre quote rosa, ma premiando il merito". Negli ultimi cinque anni gli studenti della Iulm sono aumentati del 35,1 per cento nei corsi di laurea triennale, del 72,86 per cento nei corsi di laurea magistrale, per un incremento totale degli iscritti pari al 39,03 per cento (2015/20). La Iulm ha messo a disposizione un fondo speciale portato a 800mila euro per aiutare le famiglie che a causa del Covid-19 versano in difficoltà economiche. È stato da poco chiuso un accordo con il Teatro alla Scala per cui sarà Iulm con i suoi laureandi e neolaureati a garantire gli streaming di tutte le iniziative che il nuovo sovrintendente ha intenzione di mettere in cantiere. (segue) (Rem)