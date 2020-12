Università: la Iulm inaugura il 52esimo anno accademico con il discorso di Pericle agli ateniesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo modo – ha spiegato il rettore– garantiamo una democrazia dell'accesso anche al pubblico che tradizionalmente si sente messo un po' in soggezione dall'istituzione scaligera". Tra le nuove proposte per ampliare l'offerta formativa, l'Università Iulm è al lavoro sulla nuova triennale in Digital humanities e la magistrale in Intelligenza artificiale, impresa e società. Ma anche su cinque nuovi master post-Covid: Curatori del territorio, Comunicatori della filiera agro-alimentare, Manager dello spettacolo dal vivo, Comunicazione sanitaria, Pensiero critico. Tra le novità di cui il rettore ha parlato all'apertura dell'anno accademico 2020/21, il nuovo logo d'ateneo, le Olimpiadi della Comunicazione aperte agli studenti di tutta Italia, anche a quelli delle scuole superiori, l'inaugurazione della sede di Roma, ma anche l'inaugurazione del Laboratorio d'Intelligenza artificiale e un nuovo corso solo online ed extracurriculare: Fondamenta. "Ci sono delle opere – ha spiegato Canova – che fanno sì che noi siamo quello che siamo, che hanno segnato l'identità occidentale in modo profondo e spesso nei nostri percorsi formativi ci dimentichiamo che veniamo da lì. Ho fatto un sondaggio tra i docenti della Iulm, abbiamo deciso di istituire 'Fondamenta', un corso che proporrà ogni anno dodici opere fondamentali della nostra tradizione culturale, dall'Antico Testamento all'Iliade e all'Odissea, dal diritto romano al metodo scientifico e al Don Chisciotte, dalla nascita dell'economia ad Apocalypse Now". (Rem)