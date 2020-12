Perù: Cepal, nel 2020 economia in calo del 12, 9 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Perù ha visto una contrazione del 4 per cento a ottobre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo quanto emerge dall’Indicatore mensile economico del quotidiano “El Comercio” (Imeco). Nei 12 mesi fino a ottobre il Pil ha registrato una contrazione introno al 10,8 per cento. I risultati migliori sono stati registrati dal settore minerario, passato dal una contrazione del 12 per cento a settembre a una contrazione del 2,8 per cento a ottobre, e dal settore delle costruzioni, che ha registrato una crescita del 6,3 per cento nel decimo mese dell’anno. (segue) (Abu)