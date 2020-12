Conte: "Terza ondata probabile ma non certa, in arrivo misure anti-Covid aggiuntive"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Consultando i nostri esperti, ci è stato detto che non c’è la certezza, ma la probabilità di una terza ondata". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la registrazione del programma "Accordi e disaccordi" in onda questa sera alle 21.25 sul "Nove". "C'è stata una ulteriore interlocuzione con gli esperti - ha spiegato il premier - che ci hanno consigliato qualche misura aggiuntiva. Dobbiamo scongiurare una terza ondata". Il capo del governo ha evidenziato che "nel complesso il nostro sistema di protezione sociale ed economico è riconosciuto nel complesso molto efficace".Parlando dei dossier scuola e Tpl, il presidente del Consiglio ha sottolineato che "non possiamo individuare nel settore dei trasporti il focolaio dei contagi" e che c'è "un grande lavoro" per tornare nelle scuole "in piena sicurezza e in presenza" il 7 gennaio. In riferimento al confronto interno alla maggioranza, Conte ha puntualizzato che Italia viva "è un compagno di viaggio, in questo momento sta sollevando problemi, sta rivendicando posizioni e petizioni politiche. Domani mattina ci incontreremo. È importante ritrovare coesione e unità d’intenti". In ogni caso, il capo dell'esecutivo ha osservato che "un governo non può andare avanti senza la fiducia di tutte le forze politiche della maggioranza, ciascuna forza politica ha la stessa dignità e incidenza". Secondo il presidente del Consiglio per l’avvio delle vaccinazioni "sarebbe bello avere un’unica data", se non di tutti, "di buona parte dei Paesi europei, una sorta di 'Vaccine day'. Io spero lo si possa fare già ai primi di gennaio".(Rin)