© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è "un grande lavoro" per tornare nelle scuole "in piena sicurezza e in presenza" il 7 gennaio. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la registrazione del programma "Accordi e disaccordi", in onda questa sera alle 21.25 sul Nove. (Rin)