Recovery: P. De Luca (Pd), voto storico per la nuova Europa, Lega nemica dell'Italia

- Per Piero De Luca, capogruppo del Partito democratico in commissione Politiche europee della Camera, "il voto di oggi del Parlamento europeo che approva il Bilancio dell'Unione europea per i prossimi anni e il programma straordinario del Next generation Eu, è un passaggio storico fondamentale, decisivo, per la costruzione della nuova Europa, un'Europa solidale, vicina ai problemi e alle esigenze dei cittadini, e attenta al rilancio economico-sociale dell'intero continente". Il parlamentare aggiunge in una nota che "dalla crisi si esce tutti insieme, uniti, per ripartire e rifondare il progetto di integrazione comunitaria con ancora più forza. Per noi europeisti rappresenta un bel giorno, perché dimostra che la solidarietà e l'aiuto reciproco non sono soltanto parole, non restano sulla carta, ma si traducono concretamente in aiuti e fondi straordinari per i cittadini, le famiglie, le imprese". (segue) (Com)