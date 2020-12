Recovery: P. De Luca (Pd), voto storico per la nuova Europa, Lega nemica dell'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca, poi, osserva: "Dispiace che ancora una volta la Lega non trovi di meglio da fare che schierarsi contro l'Italia. Con la sua astensione nel voto di oggi dimostra platealmente di essere contro le risorse del Recovery fund, contro la distribuzione di 209 miliardi di euro all'Italia per la transizione ambientale, digitale e la coesione, contro gli interessi degli italiani di cui tanto si riempie la bocca. Alla prova dei fatti, come dimostrato oggi, la Lega si rivela ancora una volta per quella che è: nemica del nostro Paese, capace - conclude l'esponente del Pd - come tutti i sovranisti, solo di far danni ai propri cittadini". (Com)