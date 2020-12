Colombia: Cepal, economia in calo del 7 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Colombia subirà una contrazione del 7 per cento nel 2020, passando a una crescita del 5 per cento nel 2021. È la stima diffusa oggi dalla Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (Cepal) delle Nazioni Unite, che fotografa l’impatto della crisi legata alla pandemia del nuovo coronavirus sui paesi della regione. Nel terzo trimestre del 2020, si legge, l'economia ha visto una contrazione del 9 per cento su anno, calo attenuato dal maggior dinamismo da settembre. L'inflazione raggiungerà l'1,9 per cento entro fine 2020, al di sotto dell'obiettivo delle autorità del 3 per cento. Per l'organismo l'ampia liquidità fornita dalla Banca centrale e le misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle società hanno attenuato il calo dell'attività. (segue) (Mec)