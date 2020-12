Brasile: coronavirus, ministero Salute lancia campagna informazione su vaccinazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, e il ministro della Salute, Eduardo Pazuello, hanno presentato il nuovo Piano nazionale di immunizzazione (Pni) aggiornato con le disposizioni relative alla campagna di vaccinazione contro la Covid-19. Nel corso di una conferenza stampa presso il palazzo presidenziale, Pazuello ha assicurato che "tutti i vaccini prodotti in Brasile, sia dall'istituto Butantan di San Paolo che dalla Fondazione Osvaldo Cruz (Fiocruz) di Rio de Janeiro, avranno la priorità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (Sus)". Inoltre secondo il ministro tutti gli stati della federazione saranno trattati "su base paritaria" e beneficiati "proporzionalmente" nella distribuzione dei vaccini, garantendo che "non ci saranno differenze". (segue) (Brb)