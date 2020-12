Brasile: coronavirus, ministero Salute lancia campagna informazione su vaccinazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Anvisa inoltre ha reso noto che non appena il vaccino sarà autorizzato per l'uso nel paese, potrà essere somministrato anche da ospedali e cliniche private. "È probabile che ciò sia possibile già all'inizio del 2021, quasi nello stesso momento in cui il vaccino inizierà ad essere somministrato dal servizio sanitario pubblico degli stati", ha affermato l'agenzia in una nota inviata al quotidiano "Poder360". Il presidente di Associazione brasiliana delle cliniche vaccinali (ABCvac), Geraldo Barbosa, ha riferito nel corso di un'intervista con il quotidiano di essere stato informato che il permesso all'uso del vaccino sarà simultaneo per la rete privata e il settore pubblico. (segue) (Brb)