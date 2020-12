Germania: governo approva seconda legge su sicurezza servizi informatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la “Sueddeutsche Zeitung”, l'obiettivo di questo doppio controllo sarebbe Huawei, con le sue componenti per il 5G tedesco. Poiché le aziende cinesi sono “obbligate a cooperare con i servizi segreti di Pechino”, il rischio di attività di spionaggio da parte di Huawei è valutato non soltanto dagli Stati Uniti, ma anche dal governo tedesco e dall'Ufficio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania. Secondo il progetto di legge approvato oggi dall'esecutivo tedesco, tutti i produttori che offrono componenti critici devono dimostrare la sicurezza dell'intera catena di fornitura. In caso di dubbi, il dispositivo può essere escluso prima dell'installazione. Tuttavia, come comunicato dal ministero dell'Interno tedesco, l'iniziativa non riguarda “singole società”. Il governo tedesco pare, dunque, aver trovato un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e i rapporti con la Cina, primo partner commerciale della Germania. Tuttavia, in caso di conflitto tra interessi economici e sicurezza, i ministri dell'Interno, degli Esteri e dell'Economia ed Energia dovranno trovare un accordo per escludere un'azienda straniera dalle infrastrutture critiche tedesche. In assenza del consenso, la questione verrà discussa dal governo, dove il cancelliere può emanare “linee guida”. Intanto, per il ministero dell'Interno si tratta di “un successo”, mentre per gli Esteri è stato trovato “un buon compromesso”. (segue) (Geb)