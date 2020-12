Germania: governo approva seconda legge su sicurezza servizi informatici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di legge approvato oggi dal governo tedesco dispone anche il rafforzamento del Bsi, che diverrà competente a rilasciare un certificato di sicurezza informatica per prodotti e servizi. I produttori dovranno sottoporre i loro dispositivi al controllo del Bsi e, in caso di esito positivo, otterranno la certificazione. Il Bsi sarà poi responsabile della sicurezza informatica di tutte le autorità federali e stabilirà gli standard, oltre a controllarli. L'obiettivo è garantire “un livello minimo di protezione” dagli attacchi dei pirati informatici. Rimarranno esenti dal controllo del Bsi i sistemi di comunicazione delle Forze armate (Bundeswehr) e di ambasciate e consolati tedeschi. Per far fronte alle nuove competenze, il Bsi verrà rafforzato con 800 nuove unità di personale. Al medesimo scopo, l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) l'Agenzia federale delle reti (Bnetza) potranno contare su nuovi funzionari, rispettivamente 90 e 34.Il governo tedesco ha, infine, disposto l'ampliamento del catalogo delle infrastrutture critiche, nonché sanzioni amministrative fino a 100 mila euro per chi abusi del certificato di sicurezza de Bsi. (Geb)