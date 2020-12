Milano: Maran, sperimentazione tavolini diventa definitiva, speriamo salvi tante attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, commentando su Facebook l'approvazione da parte del Consiglio comunale del regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere, che consentirà a bar e ristoranti di allestire tavolini all'aperto, come avvenuto quest'estate, osserva che si tratta di "una bella collaborazione che può, speriamo, salvare tante attività (non appena le condizioni sanitarie consentiranno di tornare ad avere una giusta vita sociale) e che al tempo stesso ha dato vivacità a tanti quartieri di Milano, creando nuovi spazi pedonali e zone 30 attraverso le 2mila autorizzazioni concesse". "Ora - prosegue Maran - le occupazioni in essere potranno proseguire fino al 2022 senza ulteriori pratiche burocratiche, per le nuove richieste abbiamo lievi modifiche di norma, abbiamo fissato la possibilità di indicare orari di chiusura e introdotto sospensioni delle occupazioni in caso di violazioni". "Sperando che le condizioni tornino normali quanto prima, credo che questa sia un'innovazione anche per il futuro", conclude l'assessore. (Rem)