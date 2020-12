Molise: Consiglio regionale approva mozione su carenza personale medico e paramedico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise ha approvato questa sera, tra l'altro, una mozione sulla carenza del personale medico e paramedico presso le strutture sanitarie pubbliche del Molise, presentata dai consiglieri Greco, De Chirico, Fontana, Nola e Primiani. Con l'atto di indirizzo approvato, l'Assise legislativa impegna il presidente della Giunta regionale a promuovere e divulgare le seguenti linee di azioni e di indirizzo ai vertici dell'Asrem affinché procedano a: definire con speditezza le procedure concorsuali in corso e avviare le nuove selezioni per il reclutamento di personale medico e paramedico decretandone i vincitori nel più breve tempo possibile; velocizzare le procedure concorsuali destinate al reclutamento dei direttori di Uoc prevedendo commissioni esterne imparziali e scevre da qualsiasi conflitto di interesse con i candidati affinché la selezione possa effettivamente premiare i medici in possesso delle migliori capacità e competenze; appostare adeguate risorse tese a finanziare un numero di contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica non infermieristica a 10 unità per ogni anno; verificare la possibilità di inserimento dei medici privi del diploma di specializzazione nei Dipartimenti di Emergenza affinché possano espletare determinate attività, previa frequenza di un apposito corso formativo sulla scorta di quanto già avvenuto nella regione Veneto. (Gru)