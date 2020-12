Imprese: Di Stefano incontra segretario di Stato portoghese all’internazionalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per noi internazionalizzazione significa commercio e investimenti, e sappiamo che le due dimensioni sono profondamente legate. Molto spesso gli investimenti in un Paese favoriscono la penetrazione commerciale. Ecco perché intendiamo promuoverle congiuntamente e siamo molto soddisfatti della cooperazione con le autorità portoghesi”, ha concluso il sottosegretario. Domani il sottosegretario Di Stefano parteciperà con un saluto di apertura al webinar "Portogallo: strumenti per il rafforzamento della cooperazione economica bilaterale", organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Lisbona in collaborazione con la Camera di Commercio italiana in Portogallo, Ice Agenzia e Simest, per le imprese italiane interessate ad operare nel mercato portoghese. (Com)