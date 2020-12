Alitalia: M5s, piano non definito ma c'è fiducia per nuovo percorso di rilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del M5s, poi, proseguono: "Quindi confidiamo si stia lavorando sodo su questo. Anche sul mercato low cost, che nel domestico resta fortissimo, speriamo ci possano essere benefici nel nuovo corso per la compagnia e che gli aeroporti sappiano ben equiparare l'uso del co marketing in questo strano libero mercato. In generale, dal Movimento cinque stelle c'è massima sponda nei confronti del nuovo vertice di Alitalia per individuare il percorso più idoneo per il rilancio. Non è un momento facile per il trasporto aereo - conclude la nota -, ma la sfida si può vincere". (Com)