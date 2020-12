Lavoro: Fd'I, ok da Assemblea capitolina a nostro odg per tutela dipendenti Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'Assemblea capitolina ha votato la delibera relativa al riassetto della stazione Termini che prevede "deroghe urbanistiche in favore di Grandi stazioni retail che ha previsto la chiusura di alcune attività di ristorazione e la conseguente perdita di ben 80 posti di lavoro". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica "Con Giorgia". "In questi mesi abbiamo sostenuto con forza le rivendicazioni di questi lavoratori e oggi siamo soddisfatti per l'approvazione del nostro ordine del giorno che chiede la tutela dei livelli occupazionali e di altri documenti con la stessa finalità - aggiungono gli esponenti di Fd'I -. Riteniamo però che l'approvazione di questi documenti sia solo un punto di partenza e chiediamo che venga monitorata costantemente la situazione attraverso con la Regione ed il ministero del lavoro fino alla certezza del reimpiego di questi lavoratori che non devono essere abbandonati specie in un momento difficile come questo".(Com)