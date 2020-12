Governo: Meloni, miei voti per sostenere Conte non ci saranno mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I miei voti per difendere Conte non ci sono e non ci saranno mai. I miei voti per fare un altro governo? Dipende perché non si gioca a tre carte con gli italiani". Lo ha affermato il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo nel corso della presentazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa "Perché l'Italia amò Mussolini". "Non faccio un governo con Renzi, Partito democratico e Movimento cinque stelle", ha aggiunto la parlamentare ricordando di trovare "assurdo che si dica che non si può andare a votare" in questo momento a causa del Covid. (Rin)