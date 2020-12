Ue: Sassoli, con sì Parlamento a bilancio parte piano Marshall europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piano straordinario "per un momento storico straordinario": con il sì del Parlamento europeo al Quadro finanziario pluriennale dell'Ue può partire il piano Marshall europeo per uscire dalla drammatica crisi generata dal Covid. Questo il commento del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, all'approvazione dell'Eurocamera del Qfp per il periodo 2021-2027. "Con il voto di oggi il Parlamento europeo ha adottato il bilancio pluriennale dell'Unione europea per i prossimi 7 anni: un bilancio storico per un momento storico", ha detto. "Abbiamo ottenuto 15 miliardi in più e il Parlamento si è impegnato per destinarli alla sanità pubblica, alla ricerca, al settore culturale, alla politica comune di migrazione e asilo", ha spiegato. "Questo bilancio destinerà un terzo delle sue risorse alla trasformazione verde dell'economia nel segno del Green deal, della trasformazione digitale, della sostenibilità sociale. Con questo voto può partire il piano Marshall europeo per uscire dalla drammatica crisi generata dal Covid e porre le basi di un nuovo inizio per un'Europa più verde e più giusta", ha sottolineato Sassoli. "Per la prima volta nella storia dell'Unione, abbiamo ottenuto che le risorse del bilancio europeo siano condizionate al rispetto dello stato di diritto e della democrazia tutta Europa. Prossima tappa, una tassa per i giganti del web e sulle transazioni finanziarie in Europa. Tutti devono partecipare allo sforzo comune", ha continuato. "Adesso è il momento di avere il coraggio politico ideale di realizzare questa trasformazione radicale. Il Parlamento europeo è l'unica istituzione eletta dai cittadini e sarà in prima fila per difendere i loro interessi", ha concluso Sassoli. (Beb)