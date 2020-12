Nagorno-Karabakh: ministero Difesa russo smentisce accerchiamento forze di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le informazioni sul presunto accerchiamento delle unità russe di mantenimento della pace ad opera di una delle parti in conflitto nel Nagorno-Karabakh non corrispondono alla realtà. Lo riferisce in un comunicato il ministero della Difesa della Federazione Russa. "Le forze di pace russe operano nel Nagorno-Karabakh in conformità con gli accordi del presidente della Federazione Russa, del presidente della Repubblica dell'Azerbaigian e del primo ministro della Repubblica d'Armenia. Tutte le unità delle forze di mantenimento della pace russe in Nagorno-Karabakh svolgono compiti in modo regolare, sia presso i posti di osservazione che nel quadro del monitoraggio del rispetto del regime di cessate il fuoco. Il quartier generale del contingente russo di mantenimento della pace svolge un'interazione continua con lo stato maggiore delle forze armate di Azerbaigian e Armenia attraverso canali di comunicazione diretti per garantire l'adempimento dei compiti di mantenimento della pace e prevenire possibili incidenti", si legge nel comunicato. (Rum)