Regeni: M5s, intervenga Europa, serve fermezza con Egitto

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Esteri segnalano che "travolta dall'emergenza Covid, l'Europa deve ripartire non solo da un comune senso di solidarietà che si tramuti in un approccio economico totalmente diverso rispetto al passato. Ma una comunità - proseguono i parlamentari in una nota - non può ritenersi tale però solamente per legami economici. Lo deve fare anche quando un proprio figlio viene rapito, torturato e ucciso in un Paese straniero che di fatto è un partner di diversi Paesi europei. Per questo bene ha fatto il ministro Di Maio a chiedere l'intervento dell'Unione europea sull'efferata uccisione di Giulio Regeni, l'Italia non può essere lasciata sola perchè Giulio, oltre ad essere italiano, era cittadino europeo". Gli esponenti del M5s aggiungono: "Serve che l'Unione europea si impegni e faccia pressioni, sia politiche che economiche, su al-Sisi affinché l'Egitto faccia emergere la verità. Il processo che si terrà in Italia è un primo importante passo, ma l'Egitto deve fornire, quanto prima, l'elezione a domicilio dei quattro indagati dalla procura di Roma. Su questo - conclude la nota - l'Europa faccia la sua parte, la storia di Regeni non è più soltanto caso nazionale". (Com)