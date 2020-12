Lombardia: Senna (Lega), Cinquestelle su taglio indennità prendono i cittadini per i fondelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle sul taglio delle indennità dei consiglieri regionali lombardi "prende i cittadini per i fondelli". L'accusa è del consigliere della Lega Gianmarco Senna. "Il consigliere pentastellato Piccirillo predica bene ma a quanto pare razzola male. Basta andare a vedere sul sito grillino tirendiconto.it e si scopre che, al netto di tutta la retorica sulla restituzione dei soldi, Piccirillo avrebbe reso negli ultimi mesi pochi euro al mese cifre decisamente irrisorie. In alcuni casi, il grillino Piccirillo si sarebbe tagliato l'equivalente di un caffè al mese. In sostanza, i cinquestelle sono bravi quando si tratta di parlare, ma alla prova dei fatti sono l'espressione della vecchia politica: a Milano come a Roma, si tengono le poltrone e le relative indennità", attacca Senna. "È ora di dire basta a chi fa demagogia, lanciando proposte che poi dimostra di non essere in grado di portare avanti in prima persona, visto che Piccirillo rinuncia a pochi spiccioli al mese, come si può vedere su quel sito internet. In questo momento storico, quello che serve ai cittadini e alle imprese in crisi sono politiche serie, un reale sostegno economico come sta facendo Regione Lombardia. Non boutade stile cinquestelle che sono solo di facciata, senza nessuna utilità in concreto", conclude il leghista. (com)