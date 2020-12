Lega: Cesa (Udc), coraggiose parole Giorgetti, è momento di volgere sguardo verso famiglia Ppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale Udc, Lorenzo Cesa, afferma: "Abbiamo apprezzato le parole coraggiose di Giancarlo Giorgetti al 'Corriere sella sera'. È giunto il momento di volgere lo sguardo alla famiglia del Partito popolare europeo, famiglia fondatrice dell’Unione europea. Il dramma della pandemia - si legge in una nota - diventi, con il contributo anche della Lega, una occasione per stabilizzare il cambiamento del paradigma europeo, per una Europa più solidale, una Europa dei popoli". (Com)