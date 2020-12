Lombardia: Bussolati (Pd), Regione dà 13 milioni di euro ad Aci che fa post contro Comune Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aci fa propaganda elettorale con i soldi della Regione". Ad affermarlo è il consigliere regionale del Pd, Pietro Bussolati che in una nota spiega: "Aci, che ogni anno percepisce denaro pubblico, sponsorizza post a pagamento su facebook contro le politiche del Comune di Milano. Evidentemente il suo presidente Geronimo La Russa vuole giocare un ruolo politico ma dimentica che sta gestendo risorse che arrivano anche dalle istituzioni democratiche". "Tutto questo - conclude Bussolati - mentre, in piena emergenza pandemica, la Regione trova 13 milioni di euro in spesa corrente da destinare all'Aci e solo tre milioni e mezzo per il taglio al bollo auto. Le prebende elettorali devono finire. La Corte dei conti dovrebbe verificare l'utilizzo delle risorse destinate in questo modo".(com)