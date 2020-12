© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, pur ammettendo che le "piacerebbe" correre per la carica di sindaco di Roma, ha ribadito oggi di "aver preso un impegno con milioni di italiani e non sarebbe giusto occuparsi solo della Capitale. Oggi - ha aggiunto nel corso della presentazione del libro di Bruno Vespa 'Perché l'Italia amò Mussolini' - non potrei permettermelo". (Rin)