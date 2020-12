Americhe: vertice Mercosur, ribadita volontà di procedere a ratifica accordo libero scambio con Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, per parte sua, aveva ammesso in quell'occasione che da parte europea c'è "riluttanza" in merito alla ratifica dell'accordo di libero scambio con il Mercosur. "Sulla necessità di completare il processo di ratifica dell'accordo con il Mercosur non ci sono ancora cose concrete che io possa comunicarvi, ma è vero che c'è riluttanza", ha detto Borrell. "Dobbiamo garantire che non si presentino difficoltà che possano impedire questa ratifica. Per questo motivo, per coloro che hanno legittime preoccupazioni ambientali, devono essere messi sul tavolo elementi che contribuiscono a risolvere questa preoccupazione", ha proseguito. "L'accordo dice già molto. Tra le altre cose, la necessità di rispettare l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Ma se ci sono ulteriori preoccupazioni, dovranno essere affrontate e risolte mediante dichiarazioni aggiuntive. Non si tratta, ovviamente, di riaprire il negoziato, ma di garantirne la ratifica", ha dichiarato. (segue) (Abu)