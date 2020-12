Ue: Parlamento vota bilancio, 15 miliardi di euro in più per Quadro finanziario pluriennale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa tabella di marcia fa parte dell'Accordo interistituzionale, un testo giuridicamente vincolante, approvato dalla plenaria, sempre oggi, con 550 voti favorevoli, 72 contrari e 73 astensioni. Oltre al contributo finanziario, fornito a partire dal 2021, basato sulla quantità di plastica non riciclata in ogni Paese, la tabella di marcia include una risorsa propria basata sul sistema Ets (Emissions Trading System) a partire dal 2023, eventualmente collegata ad un meccanismo di aggiustamento delle frontiere di carbonio. Comprende anche un prelievo digitale (dal 2023), e una risorsa propria basata sulla tassa sulle transazioni finanziarie (Financial Transaction Tax-based Own Resource), nonché un contributo finanziario che il settore aziendale deve fornire o una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle società (dal 2026). Per quanto riguarda la spesa dei fondi del Next Generation Eu, il Parlamento ha garantito che occorre tenere incontri regolari tra le tre istituzioni per valutare l'attuazione dei fondi messi a disposizione che dovranno essere spesi in modo trasparente e il Parlamento, insieme al Consiglio, verificherà ogni scostamento dai piani nazionali precedentemente concordati. Il Parlamento ha spiegato che ci sarà una migliore tracciabilità per garantire che almeno il 30 per cento dell'importo totale del bilancio dell'Unione europea e delle spese dell'Ue per la ripresa sostenga gli obiettivi di protezione del clima, e che il 7,5 per cento della spesa annuale sia dedicata agli obiettivi di biodiversità, a partire dal 2024, e il 10 per cento dal 2026 in poi. (Beb)